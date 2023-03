Karl-Andreas Schlier hat an der Mainschleife Geschichte geschrieben und verfolgt sie auch heute noch mit Leidenschaft. In einem Schrank in seiner Wohnung zeugen unzählige Bücher von der Liebe und der Passion des Volkacher Altbürgermeisters, der in dieser Woche seinen 90. Geburtstag feierte. Zahlreiche Wegbegleiter, unter ihnen Landrätin Tamara Bischof und Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein, gratulierten dem rüstigen Senior an seinem Jubeltag.

Auch im hohen Alter verfolgt der Ehrenbürger der Weinstadt die lokale Kommunalpolitik. 1966 wurde er auf Anhieb in den Stadtrat gewählt. Von 1972 bis 1978 war er Zweiter und von 1978 bis 1984 Dritter Bürgermeister. 18 Jahre lang setzte er sich als Sportreferent der Stadt für die Aktiven ein. 1988 rückte er in den Kreistag nach, dem er zwei Jahrzehnte angehörte.

Die Geschicke der Stadt gelenkt

1990 ging er für die Freien Wähler ins Rennen um das Amt des Stadtoberhaupts – mit Erfolg. Zwölf Jahre lenkte er als Bürgermeister die Geschicke der Stadt und schaute dabei immer auf die Finanzen: "Unsere Haushaltslage war jederzeit ausgeglichen." In seiner Amtszeit stieg er in die Städtebauförderung ein und konnte viele Großprojekte verwirklichen, unter anderem den Bau der Mainschleifenhalle ("Halle für alle"), den Erhalt des Kreiskrankenhauses, die Erweiterung des Altenzentrums Bürgerspital, die Neugestaltung Oberer Markt, den Gänseplatz, den Erwerb des Großmarktes sowie des BayWa- und Bahnareals.

Der dreifache Vater und Großvater dreier Enkel sowie einer Urenkelin kam am 7. März 1933 als Sohn von Thilde und Franz Schlier in Würzburg zur Welt. Im Alter von elf Jahren starb sein Vater in Russland. Mit der Familie zog er nach Volkach. Nach dem Abschluss der Oberrealschule und der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann übernahm er 1956 das Lebensmittelgeschäft seines Onkels. Er wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Rewe benannt. 1962 heiratete er die Astheimerin Christel Flößer.

Zahlreiche Auszeichnungen

Schlier war nicht nur in der Politik aktiv, die Liste seines ehrenamtlichen Engagements ist lang: Vorsitzender des Elternbeirats in der Mädchenrealschule, Beirat der Gasversorgung Unterfranken, Rechnungsprüfer des Tourismusverbandes Franken in Nürnberg, ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Würzburg und Mitglied im Bayerischen Städtetag. 2002 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Schlier ist Träger des Caritas-Ehrenzeichens in Gold, des Volkacher Talers, der goldenen Verdienstmedaille des Musikbunds und des silbernen Verdienstkreuzes des BRK.