Die Klasse 10Rc der Realschule des FLSH Schloss Gaibach begab sich im April auf eine experimentelle Expedition. Es handelte sich um ihre Abschlussfahrt, die erstmalig im CenterPark Allgäu stattfand. Hier bewohnten die 18 Schüler*innen zu viert oder zu sechst nebeneinanderliegende Bungalows, in denen sie sich selbst verpflegen sollten. Jeder der Bungalows verfügte über eine voll ausgestattete Küche, in der die Abenteurer ihre Kochkünste aus dem Schulfach "Hauswirtschaft und Ernährung" zur Anwendung bringen konnten. Teilweise rückten die passionierten Hobbyköche bereits im Bus mit großen Kühlboxen an und weitere Zutaten konnten im centerparkeigenen Supermarkt und auf dem Bauernmarkt erworben werden. Die beiden begleitenden Lehrer, Katrin Abraham (mit Schulhund Indigo) und Wolfgang Oddoy, wurden sowohl von den Mädchen als auch von den Jungen jeweils einmal zum Abendessen eingeladen, was ein wirklich tolles Erlebnis für alle war. Zum Ausgleich der Schlemmer-Tour begab sich die Klasse am Dienstag per Gondel auf den Hündlekopf, um nach der Gipfelerklimmung ins Tal zu wandern und die letzten Meter mit der Sommerrodelbahn zu genießen.

Am Mittwoch stand eine aufregende Raftingtour auf der Iller an. Die müde Truppe musste früh morgens erst einmal selbst ihre Boote aufpumpen, was gleichzeitig ein passendes Aufwärmprogramm war. Dann paddelten die Schüler*innen mutig durch die Strömung. Am nächsten Tag ging es in ein typisches Allgäuer Städtchen, Isny. Dort musste die Klasse an zwei besonderen Standorten eine Fotochallenge meistern. In der Freizeit bestand an allen Tagen die Möglichkeit, das AquaMundo zu besuchen, ein riesiges Spaßbad mit mehreren spektakulären Rutschen und allerhand Extras. Weiterhin war für den Donnerstagnachmittag eigentlich eine Aktivität individuell nach Wahl im CenterPark geplant, über die dann zu Hause ein Referat gehalten werden sollte. Dies musste leider aufgrund des sehr schlechten Wetters entfallen, dafür gab es aber ein gemeinsames Essen mit handgefertigten Burgern und einen Bowlingabend. Insgesamt kann das Experiment als überaus erfolgreich bewertet und durchaus wiederholt werden.

Von: Katrin Abraham (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)