2023 feiert die Turngemeinde Kitzingen (TGK) ihr 175-jähriges Bestehen. Nach den beiden Corona-Jahren will der Verein Kinder, Jugendliche und Hochbetagte zu mehr Bewegung animieren. Wer sich bewegt, vermeidet Zivilisationskrankheiten, ist widerstandsfähiger und kann eine eventuelle Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Dadurch erfolgt ein Gewinn an Lebensqualität. Zugleich werden Gemeinkosten wie Pflege, Heimaufenthalt vermindert, heißt es in einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Barbara Becker (Wiesenbronn) und der TGK.

Auf Basis von sportwissenschaftlichen Erkenntnissen soll ein Programm entwickelt werden, das "Couch Potatoes" zu gemäßigtem Sport und gesünderer Lebensweise animiert. Die Evaluation wird über Fallstudien erfolgen, soll als Pilotprojekt dienen und im Ergebnis von größeren Sportvereinen bayernweit übernommen werden.

Laut Pressemitteilung will die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern solche Projekte unterstützen. Aus dem entsprechenden Fördertopf soll die TGK 40.000 Euro erhalten.