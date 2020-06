Kinderwagen in Wohnhaus angezündet

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Starkenfeldstraße hat am Sonntagabend ein Kinderwagen gebrannt. Hierdurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 21.15 Uhr bemerkten Anwohner des Hauses das Feuer in einem Abstellraum im Keller. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren zwei Bewohner bereits dabei, den brennenden Kinderwagen mit Wassereimern zu löschen.

Aufgrund der erfolgreichen Löschversuche konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Kinderwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Hausfassade im Kellerraum lediglich stark verrußt. Trotz der gefährlichen Rauchentwicklung erlitt keiner der Anwohner Verletzungen. Die Polizisten vor Ort stellten fest, dass Unbekannte den Kinderwagen in Brand gesetzt hatten. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. pol