Seit nunmehr 16 Jahren ist das mittelfränkische Kinderfilmfestival ein fester Bestandteil der Kinderkulturlandschaft in Mittelfranken. Es findet in diesem Jahr in einem ganz besonderen Rahmen statt, denn das Festival steht zum ersten Mal unter dem Motto: "Ihr könnt nicht zum Festival kommen, dann kommt das Festival eben zu euch!"

Kleine und große Filmfans sind eingeladen, das Festival in diesem Jahr digital zu besuchen, teilen die Organisatoren mit. Bis Ende Januar besteht für Schulen, Einrichtungen und Familien die Möglichkeit, sich das Festival direkt als Youtube-Link, per Download oder USB-Stick kostnelos in die Schulklasse, Kita-Gruppe oder nach Hause zu holen, anzuschauen und mitzumachen - Kinderkino mal anders!

Es werden drei unterschiedlich lange und moderierte Filmprogramme angeboten: Filmprogramm I ist speziell für Kinder im Kindergarten und frühen Grundschulalter (Kinder bis sechs Jahre, Länge 50 min) und beinhaltet viele Trickfilme, Stop-Motion-Animationen und viel Animation zum Mitmachen über die Moderation. Die Filmprogramme II und III sind für Kinder ab der Grundschule geeignet und dauern jeweils rund 60 min. Um allen Kindern das Anschauen der Filme zu erleichtern, sind in diesen beiden Programmen alle Filme untertitelt.

Die Filme "für die Großen" geben einen abwechslungsreichen Blick auf die Themen, die Kinder (im Moment) bewegen. Über Trickfilme, fantastische Märchen, spannende Zeitreiseabenteuer bis hin zu einem Quarantäne-Vlog - für jeden ist etwas dabei. Innerhalb der Filmprogramme gibt es immer wieder interaktive Elemente, die zum Mitmachen anregen.

Die Festivalfigur "FiFe" besucht dann auch den Schirmherrn des Festivals, Erlangen-Höchstadts Landrat Alexander Tritthart (CSU), und begrüßt Johannes von Hebel von der Sparkasse und Michael Sigmund von Siemens zu einem kurzen Interview auf der Bühne. Abgerundet wird das gesamte Angebot mit kreativ-digitalen Aktionen zum Mitmachen, die direkt im Anschluss an das gemeinsame Anschauen durchgeführt werden können - die Festivalfiguren "MiKi" und "FiFe" als Stabpuppen spielen dabei eine ganz besondere Rolle, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum digitalen Festival, zu den Filmen und Aktionen zum Mitmachen und die Grußworte der Veranstalter und Sponsoren gibt es unter www.kinderfilmfestival-mfr.de.

Das Mittelfränkische Kinderfilmfestival ist eine Veranstaltung der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken, des Kreisjugendrings Erlangen-Höchststadt und des Stadtjugendrings Erlangen in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum Parabol, dem E-Werk Erlangen und der Luise - The Cultfactory Nürnberg. red