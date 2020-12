Seit Donnerstag informieren Julian Bayer und sein Team die Eltern der Kindergartenkinder in Kirchaich mit der Kita-Info-App. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern kostenlos und ohne Werbung direkt auf ihr Smartphone, wie die Kindertagesstätte Sankt Josef mitteilte.

Das von einer Firma bei Freiburg entwickelte Kommunikationssystem ist laut Julian Bayer bereits in mehr als 3750 Kindertageseinrichtungen im Einsatz - somit werden aktuell über 250 000 Eltern mit Hilfe der Kita-Info-App informiert.

Die Kita-Leitung spart dadurch Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. Davon profitieren vor allem die Kinder, wenn weniger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibt. Die Kosten für die App amortisieren sich fast vollständig durch Materialeinsparungen.

Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern, das natürlich einen höheren Stellenwert hat. Jedoch hilft die App den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. Der neue Service ist für Eltern kostenlos und steht ab sofort bereit. red