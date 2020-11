Bereits zum dritten Mal haben der Falkendorfer Künstler Georg Baier und der Kronacher Schriftsteller Ingo Cesaro gemeinsam einen Kalender erstellt. Coronakonform haben sie sich dabei kein einziges Mal persönlich getroffen, Baiers Bilder und Cesaros Haikus wurden per Internet ausgetauscht.

Wie bei einem Ping-Pong-Spiel wurden Bilder und Texte hin- und her geschickt, heißt es in einer Pressemitteilung des Künstlers. Sie wurden verglichen, zugeordnet, als passend empfunden oder verworfen. Das zog sich so lange hin, bis die Zuordnung für alle beide stimmig war.

Daran orientiert sich dieses Jahr auch das Titelbild mit dem Gedicht "Wenn wir erklimmen ... Seil liegt besser am Boden - ist mir sicherer" - eine Warnung vor dem Eingehen zu großer Risiken. Dann geht es eher heiter zu, die ironischen Zeichnungen und die Haikus des Schriftstellers ergänzen sich perfekt. Nur optimistisch sehen die beiden die Aussichten 2021 aber denn doch nicht, das Jahr wird im Dezember beendet mit "Eine Zumutung, werden Sie denken. Trotzdem - das Jahr überlebt".

Viele Ausfälle wegen Corona

Beide sind als freischaffende Künstler in diesem Jahr von vielen Ausfällen ge- und betroffen. Bei Cesaro entfielen etliche Workshops, die Frankfurter Buchmesse, auf der er immer vertreten ist, fand nur virtuell statt, und die von ihm veranstaltete "Holzart" musste abgesagt werden.

Baier erging es ähnlich, die Vernissage einer Ausstellung in der Nürnberger "LeonArt-Galerie" fand eben noch statt, dann kam der Lockdown im März, der beliebte Kunst-Superm-Art mit Tausenden von Besuchern wurde gestrichen, zwei weitere Ausstellungen mit seiner Beteiligung mussten verschoben werden.

Daher war er schon dankbar, dass er während der kurzen Lockerung einige Arbeiten in Gera zeigen konnte, worauf ihn der dortige Kunstverein einlud, an seiner Weihnachtsausstellung teilzunehmen. Nun sind beide Künstler glücklich darüber, dass der Kalender auch dieses Jahr trotz aller Unsicherheiten entstanden ist und ein stimmiges Gesamtbild ergibt.

Erwerben kann man den Jahreskalender im Din-A3-Hochformat außer bei den Künstlern Georg Baier und Ingo Cesaro selbst auch bei "Bücher, Medien & mehr" in Herzogenaurach oder in Erlangen beim Kunsthaus Kammerer in der Heuwaagstraße (sieh auch www.baier-georg-art.de). red