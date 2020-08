Jüdische Kulturtage im Herbst

Alle zwei bis drei Jahre bereichert das Programm der jüdischen Kulturtage in Stadt und Landkreis Bad Kissingen die Kultur- und Bildungslandschaft. Durch die Corona-Pandemie mussten im Frühjahr bereits viele Veranstaltungen der jüdischen Kulturtage 2020 abgesagt werden, und auch im Herbst werden die Auswirkungen noch spürbar sein, teilt der Leiter der städtischen Vhs, Michael Balk, der Presse mit.

Neujahrskonzert findet statt

Aufgrund der Hygienevorschriften und der Sicherheitsbestimmungen müssten bedauerlicherweise die Konzerte mit dem "Duo Folkadu" am 5. September und dem "Quatuor Arnaga" am 12. September sowie das Chor- und Orgelkonzert "Va pensiero" am 20. September abgesagt werden.

Das jüdische Neujahrskonzert mit Werken jüdischer Komponisten finde jedoch statt. Dabei gelte wie bei den anderen Konzerten der Staatsbad Philharmonie auch innerhalb der Wandelhalle die Maskenpflicht. Am Platz können die Masken dann abgenommen werden.

Die Kontaktdaten der maximal 200 Besucher müssten - den allgemeinen Bestimmungen entsprechend - am Eingang erfasst werden. Zunächst würden Inhaber der Gast- und Premiumkarte eingelassen. Falls dann noch Plätze frei sind, könnten Besucher, die eine Tageskarte erwerben, eingelassen werden.

Der Vortrag von Hans-Jürgen Beck über die Autorin Ilse Weber am 17. September wird voraussichtlich als Online-Vortrag stattfinden, heißt es weiter. Ob der Vortrag von Prof. Borchmeyer am 1. Oktober stattfinden kann, entscheide sich erst im September. Näheres dazu werde in den ersten Septemberwochen bekannt gegeben.

Führungen

Im Spätsommer gebe es Führungen im Rahmen der Jüdischen Kulturtage. Am 6. September könnten in Maßbach bis zu 15 Teilnehmer mit Klaus Bub die Synagoge, die Ausstellung und den jüdischen Friedhof besuchen. Am selben Tag führt Peter Kaidel maximal 20 Teilnehmer durch den jüdischen Friedhof in Bad Kissingen, während Cornelia Mence zusammen mit maximal 15 Teilnehmern den ältesten jüdischen Friedhof im Landkreis Bad Kissingen in Pfaffenhausen erkundet. Männliche Teilnehmer der Führungen werden gebeten, eine angemessene Kopfbedeckung mitzubringen.

Alle Teilnehmer seien zudem aufgefordert beim Betreten der Veranstaltung eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen, die geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen zu beachten und den Anweisungen der Referenten Folge zu leisten.

Nachholtermin

Die Stadtführung "Auf jüdischen Spuren durch Bad Kissingen" am 13. September habe aus organisatorischen Gründen abgesagt werden müssen. Ein Nachholtermin werde im September bekanntgegeben.

Interessierte werden gebeten, sich für die Führungen bei der Vhs vorher anzumelden, erklärt Michael Balk. Dies sei erforderlich, um der Erfassungspflicht zur Rekonstruktion von potentiellen Infektionsketten nachzukommen, der zufolge für alle (auch kostenlose) Veranstaltungen Personen- und Kontaktdaten erhoben werden müssen.

Anmeldungen online

Um eine Schlangenbildung bei der "Einschreibung" zu verhindern, nutze die Vhs ihr Online-Anmeldeportal, sodass die Gruppengröße sowie die Personen- und Kontaktdaten bereits vorab erfasst werden können. Anmeldungen sind ab sofort auf der Vhs-Homepage unter www.vhs-kisshab.de möglich. Dort befinden sich auch die Hygieneinformationen für Teilnehmer zum Download. red