Wie ist das nun, mit den Tarifen im öffentlichen Personenverkehr? Das war die Frage eines Antrags aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität des Kreistags im Juni. Die Antwort gab das zuständige Amt bei der Sitzung am Dienstag.

"Bei dieser Vorlage weiß man nach dem vierten Satz nicht mehr, was im ersten stand", fand Christian Gunsenheimer (FW). Wenn er auch einräumte, dass gewiss jeder einzelne Tarif, als er geschaffen wurde, seine Berechtigung hatte.

In Summe liest sich das (so gut es geht gekürzt) dann in etwa so: "Die Basis für alle weiteren Fahrscheinarten ist der Einzelfahrschein. Er gilt für eine einfache Fahrt in eine Richtung. Je nach Tarifkilometer kostet das Ticket ab 1,60 Euro (ermäßigt 0,60 Euro). Für Fahrgäste, die eine Strecke häufiger fahren, gibt es eine "Sechser-Karte". Das übertragbare Ticket berechtigt zu sechs Fahrten auf einer gewählten Strecke und gilt 90 Minuten ab der Entwertung auf einer Strecke. Die Mehrfahrtenkarte kostet acht Euro.

Zudem gibt es die Wochen- oder Monatskarte. Die Wochenkarte kostet ab 12,20 Euro und die Monatskarte ab 41,80 Euro. Die Monatskarten gibt es zusätzlich in einem Jahresabonnement (Stammkunden-Abo) für ab 35,40 Euro.

Für Senioren gibt es ein 60plus Stammkunden-Abo. Die Jahreskarte gilt für alle Fahrgäste ab 60 Jahren. Die Preise unterscheiden sich je nach Alter. Ab 60 bis 62 Jahren kostet das Abo 50 Euro im Monat, ab 63 bis 64 Jahren sind es noch 40 Euro im Monat und ab 65 Jahren dann nur noch 30 Euro im Monat. Zusätzlich muss ein Stammlandkreis benannt werden.

Optional kann gegen Gebühr ein weiterer Landkreis hinzugefügt werden. Ein Spezialtarif ist das Landkreis-Wochenendticket, welches am Samstag und Sonntag für den gesamten Tag auf allen Linien im Landkreis Coburg gilt und fünf Euro für die erste Person und zwei für jede weitere Person (maximal fünf) kostet.

Weiterhin wird die BahnCard 100 und das Bayern-Ticket in den Bussen der OVF anerkannt. Die Fahrgäste, die mit einer BahnCard 25 oder 50 unterwegs sind, bekommen einen Rabatt. Durch die Verkehrsgemeinschaft Coburg (VGC) gibt es außerdem eine gegenseitige Fahrscheinanerkennung mit den Stadtbussen." rlu