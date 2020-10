Gleich dreimal innerhalb einer Stunde musste die Kulmbacher Polizei am Sonntagnachmittag zu Verkehrsunfällen ausrücken. Neben zum Teil erheblichen Sachschäden waren auch vier Verletzte zu beklagen. Darunter waren auch zwei Motorradfahrer.

Der erste Notruf ging gegen 14 Uhr bei der Einsatzzentrale ein. Im Kulmbacher Stadtteil Leuchau wollte ein 67-Jähriger mit seinem Fiat nach links abbiegen, übersah dabei jedoch einen 61-jährigen Zweiradfahrer aus dem Landkreis Kronach, der just in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte.

Der Biker kollidierte mit dem Auto und zog sich leichtere Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden wird von polizeilicher Seite auf rund 7000 Euro geschätzt.

Lenkrad verrissen

Nur etwa 15 Minuten später ereignete sich der nächste Zusammenstoß, der noch folgenreicher verlief. Eine 35-jährige Autofahrerin aus Bayreuth wollte bei Kauernburg auf die Bundesstraße 289 in Richtung Mainleus auffahren. Im Moment des Beschleunigens querte laut ihren Angaben ein Tier die Umgehung, so dass sie vor Schreck das Lenkrad verriss und ihr Fahrzeug quer stellte. Dies erkannte ein in gleicher Richtung fahrender 49-jähriger Kulmbacher zu spät, so dass er mit seinem Mercedes frontal in die Fahrzeugseite der Bayreutherin prallte.

Die 35-Jährige Frau erlitt ebenso leichtere Verletzungen wie ihre 13-jährige Tochter. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand unterdessen erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Auch die Kulmbacher Feuerwehr musste anrücken, um die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl zu befreien.

Sturz nach Fahrfehler

Gegen 15 Uhr war schließlich noch ein verletzter Motorradfahrer zu beklagen, der im Gemeindebereich Wonsees unterwegs war. Er war in einer Kolonne von weiteren Bikern zwischen Sanspareil und Großenhül unterwegs, als aufgrund eines Fahrfehlers sein Vorderrad blockierte und er alleinbeteiligt stürzte.

Während an seiner Yamaha vergleichsweise geringer Schaden von geschätzt 1000 Euro entstand, musste er wegen einer beim Sturz erlittenen Beinverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. pol