Er ist neu im Bad Brückenauer Stadtrat und er tritt in große Fußstapfen: Ingo Queck ersetzt den nach 20 Jahren ausgeschiedenen Hartmut Bös in der Grünen-Fraktion; der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Pfister vereidigte ihn in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Queck möchte sich nach eigenen Worten in der Kommunalpolitik vor allem für den Ausbau und die Aufwertung der städtischen Grünflächen einsetzen. Auch die Kultur will er fördern und mithelfen, für die derzeit im Alten Rathaus angesiedelte Stadtbibliothek geeignete Räume zu finden.

Aufgrund seines Engagements als Vorsitzender der "Bürgerinitiative gegen die P43" will Queck sich natürlich auch im Stadtrat gegen die drohende Starkstrom-Fernleitung einsetzen.

Durch den Wechsel von Bös zu Queck kommt es zu einigen Änderungen in verschiedenen Ausschüssen und Gremien. So wird der Neu-Stadtrat Mitglied im Geschäftsordnungsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Im Werksausschuss fungiert er künftig als Stellvertreter von Eva Reichert-Nelkenstock. Diese fungiert künftig als Sprecherin der Grünen-Fraktion im Stadtrat (Stellvertreter Queck) und übernimmt Bös' Posten im Aufsichtsrat der Stadtwerke. st