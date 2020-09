Heute Nacht ist Vollmond. Eine Nacht also, in der es bestimmt nicht zappenduster wird, selbst wenn künstliche Lichter ausgeschaltet bleiben. Der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern sowie die Initiative "Paten der Nacht" machen auf die negativen Folgen die Lichtverschmutzung aufmerksam. Sie haben die Nacht von Donnerstag auf Freitag zur "Earth Night" erklärt. Zumindest für eine Nacht soll künstliches Licht vermieden werden, denn die exzessive Nutzung von Kunstlicht in der "Dunkelheit" schadet Mensch und Natur. Die Stadt Ebern beteiligt sich. Heute Nacht werden die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt nicht angestrahlt. Auch Privatleute sind aufgefordert, ein Zeichen zu setzen. Das kann bedeuten, Jalousien zu schließen, Lichter nach unten zu neigen oder Gartenlaternen abzuschalten. eki