Sand am Main vor 15 Stunden

Brand

In der Gemarkung Sand brannten 20 000 Quadratmeter Acker, Büsche und Bäume

Rund 20 000 Quadratmeter Ackerfläche und ein angrenzender Grünstreifen mit Büschen und kleinen Bäumen brannten am Dienstagnachmittag in der Gemarkung Sand. Ein Landwirt war gerade auf dem Feld an der ...