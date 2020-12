Dorothea Baureis, die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte "Hand in Hand" in Hemhofen, wurde vergangene Woche von den Mitarbeite-rinnen und vom Bürgermeister in den Vorruhestand verabschiedet.

Im Jahr 1978/1979 hatte sie ihr Berufspraktikum zur Erzieherin im Kindergarten Neuhaus (damals noch in der Trägerschaft der Gemeinde Adelsdorf) abgeleistet. Von 1980 bis 1985 war sie als Erzieherin im Hort und Kindergarten der Stadt Erlangen tätig. Da sie Mutter von zwei Kindern ist, suchte sie nach einer Teilzeitstelle und im Januar 1985 hat sie ihr Berufsweg nach Hemhofen in den Kindergarten geführt, zunächst als Gruppenleiterin und ab 1990 als Leiterin.

Der damalige Bürgermeister Klemens Mölkner hatte ihr eine Weiterbildung zur qualifizierten Leiterin ermöglicht. Aus dem Kindergarten wurde eine Kindertagesstätte mit sieben Kindergarten- und fünf Krippengruppen. "2016 habe ich gebeten, nur noch die Leiterin des Kindergartens sein zu dürfen, was gewährt wurde."

Sie war zuletzt für sieben Kindergartengruppen mit 175 Kindern und 31 Mitarbeitern verantwortlich. "Die Mitarbeite-rinnen sind der Herzschlag des Kindergartens", erklärte sie. "Ich hatte immer das Glück, mit einem engagierten und motivierten Team zu arbeiten. Es war bis heute ein Miteinander und Füreinander mit einem respektvollen, wertschätzenden Umgang", fuhr sie fort.

"Bürgermeister Ludwig Nagel sowie die Gemeindeverwaltung hatten bis zum heutigen Tag immer ein offenes Ohr für die Belange der Einrichtung und standen mir stets hilfsbereit und wohlwollend zur Seite. Die Eltern, der Elternbeirat und der Förderverein der Kita ,Hand in Hand‘ zeigten immer ein großes Engagement. Miteinander konnte viel bewegt und vorangebracht werden, bis zum heutigen Tag." In den Gruppen zu vertreten war für sie selbstverständlich und machte ihr viel Freude. "In unserer Einrichtung ist es uns wichtig, für die Kinderrechte einzutreten. Deshalb gibt es auch für die Kinder Mitbestimmungsmöglichkeiten, die unsere Kinder sehr ernst nehmen. In der heutigen Zeit wichtiger denn je."

Freude auf mehr Freizeit

Schaut sie auf die vielen Jahre zurück, erinnert sie sich gerne an die vielen Begegnungen und Erlebnisse, die sie mit diesem Haus verbinden. "Es war mir immer eine Freude, hier arbeiten zu dürfen. Doch jetzt ist es Zeit, ,Tschüss und auf Wiedersehen‘ zu sagen. Ich freue mich, mehr Zeit für Menschen zu haben, die mir nahestehen, auf mehr Zeit für mich, ohne auf die Uhr schauen zu müssen", verriet sie zufrieden.

Neue Leiterin wird ihre langjährige Kollegin Nina Knoll. "Ich freue mich, diese verantwortliche Tätigkeit in ihre Hände abgeben zu können. Ich weiß, dass sie sich vertrauensvoll und zuverlässig um alle Belange rund um den Kindergarten engagieren wird", so die scheidende Leiterin Dorothea Baureis. Johanna Blum