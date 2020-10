Die eigene Gesundheit kann jeder unterstützen. Mit den Kursen und Vorträgen der Volkshochschule Haßberge werden viele unterschiedliche Ansätze zum Erhalten und Verbessern der Gesundheit angeboten, wie die VHS mitteilt.

In Knetzgau gibt es dazu zwei Kurse: Die zwölf biochemischen Funktionsmittel nach Wilhelm Schüßler, die sogenannten Schüßler-Salze, werden am Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im alten Rathaus in Knetzgau vorgestellt. Um Lipödeme dreht es sich am Montag, 19. Oktober, 19 Uhr, im alten Rathaus. Anmeldung ist jeweils erbeten bei Sandra Jilke, Telefon 09527/1046.

Das Umweltbildungszentrum in Oberschleichach ist der Veranstaltungsort für zwei Veranstaltungen: "Lachyoga" gibt es am Samstag, 17.Oktober, 10 bis 16 Uhr. Hier ist die Anmeldung unter der Rufnummer 09521/94200 bei der VHS-Geschäftsstelle erbeten. Ebenso wie für das Gehirntraining. Es soll ein besseres Gedächtnis, mehr Konzentration und weniger Stress befördern. Termin ist am Samstag, 17. Oktober, 10 bis 13 Uhr. Tinnitus wird am Dienstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr, thematisiert im Bürgertreff Untertheres (Hauptstraße 12); Anmeldung bei Michaela Schrodt, Ruf 09521/953818. red