Kindern in Not Momente unbeschwerten Glücks und der Freude bereiten: Das möchte das in Kaufbeuren ansässige Hilfswerk "Humedica" mit seiner Aktion "Geschenk mit Herz", an der sich der Malteser-Hilfsdienst Altenkunstadt beteiligt. Unterstützt wird die Initiative vom Radiosender Bayern 2 und dem Verein "Sternstunden - Wir helfen Kindern", der die Transport- und Logistikkosten der Aktion übernimmt. Mit ihrer Beteiligung an dem länderübergreifenden Hilfsprojekt möchten die Malteser dazu beitragen, dass auch Not leidende Kinder in Albanien, Rumänien, Serbien, Litauen, Weißrussland sowie in der Ukraine, im Kosovo und in der Republik Moldau sich auf Weihnachten freuen können. Man denkt dabei besonders an arme und kranke Kinder, an Mädchen und Jungs, die in Waisenhäusern und Kinderheimen leben, sowie an Kinder, die auf der Straße oder in Slums ihr Dasein fristen. Auch in Bayern werden "Geschenke mit Herz" an Bedürftige verteilt. "Für diese Aktion brauchen wir aber die Unterstützung der Bürger", erklärt Klaus Schnapp, Geschäftsführer der Altenkunstadter Malteser. Wer also die Initiative unterstützen möchte, sollte einen Schuhkarton zur Hand nehmen und ihn in Geschenkpapier wickeln. In den Karton können neue oder neuwertige Spielsachen wie Würfel, Autos, Springseile, Bälle, Puzzle, Knete und Jojo sowie Süßigkeiten (Gummibärchen, Schokolade, Lutscher, Traubenzucker) gepackt werden. Als Geschenk geeignet sind auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten und - creme, Seifen, Duschgel und Shampoo. Freuen würden sich bedürftige Kinder ebenso über Schulmaterialien (Buntstifte oder Filzmaler, Spitzer, Mal- und Bilderbücher, Radiergummis, Hefte oder Block, Lineale, Farbkasten und Pinsel) sowie über neue oder neuwertige Bekleidung wie Mützen, Schals, Handschuhe oder warme Socken. Die Süßigkeiten sollten noch mindestens bis März 2021 haltbar sein. Textilien müssen frisch gewaschen und in einwandfreiem Zustand sein. Freuen würden sich die jungen Empfänger, wenn der Absender eine persönliche Grußkarte, ein Familienfoto oder ein gemaltes Bild beilegt. Auf dem Päckchen sollte vermerkt werden, ob der Inhalt für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt ist, und welche Altersgruppe er anspricht. Die Geschenkkartons sind mit Gummibändern zu verschließen, da die Zollbehörden möglicherweise verlangen, Pakete einsehen zu können. Wer die Weihnachtsaktion unterstützen möchte, kann ein oder auch mehrere Präsentpäckchen für bedürftige Kinder montags bis freitags jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr im Malteser-Zentrum im Altenkunstadter Gewerbegebiet abgeben. bkl