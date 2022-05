Mit Festzug, Festbetrieb und Ehrungen feierte der Angelsportverein ASV Forelle 1971 das im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallene Vereinsjubiläum nach. Wie der Verein berichtet, gab es so nach vielen Jahren wieder einmal einen Festumzug in Poppenlauer. Der bunte Zug setzte sich am Dorfplatz in Bewegung und führte den "Berg" hoch in Richtung Wermerichshausen, zur Schule und schließlich zu den Seeanlagen, wo der Festbetrieb stattfand. Die Grußworte übernahmen Bürgermeister Matthias Klement (CSU) sowie der stellvertretende Landrat Gotthard Schlereth.

Rückwirkend für 2019 und 2020 wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt: Horst Braun, Günther Bronnsack, Arno Fell, Rainer Vogel und Günter Mauer. Rückwirkend für das Jubiläumsjahr 2021 wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Sebastian und Uwe Merz, für 40 Jahre Wolfgang Dünisch, Günter Gessner, Gerhard Krug, Thomas Mauer und Rudolf Ziegler geehrt. Eine Auszeichnung für 50 Jahre erhielten Herbert und Uwe Bronnsack, Werner Frank, Hubert und Reinhold Halbig, Horst Müller und Jürgen Werlein. Die 50er Jubilare sind zwar keine Gründungsmitglieder, aber traten im Gründungsjahr dem Angelsportverein ASV Forelle bei. Auch 2022 gibt es zwei Jubilare: Reiner Müller ist seit 40 Jahren und Elmar Geiling seit 50 Jahren Mitglied beim ASV.

Eine besondere Ehrung erhielt als letztes lebendes Gründungsmitglied Klaus Dietrich. Zudem wurde Jürgen Werlein zum Ehrenmitglied des Angelsportvereins ernannt. red