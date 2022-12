Die S&P Commercial Development, eine Beteiligung der Sontowski & Partner Group, hat rund 1500 Quadratmeter Einzelhandelsfläche in einem Wohn- und Geschäftshaus an den Lebensmitteleinzelhändler Lidl vermietet. Das geplante Objekt entsteht in der Artilleriestraße, in zentraler Erlanger Innenstadtlage. Das berichtet Sontowski & Partner in einer Pressemitteilung.

Der Projektentwickler hatte das 5000 m² große Grundstück im vergangenen Jahr von der Siemens Real Estate erworben. Das Wohn- und Geschäftshaus soll insgesamt ca. 6000 m² umfassen, die sich auf vier Stock-werke verteilen. Davon entfallen ca. 1500 m² auf den Lebensmitteleinzelhändler und ca. 4500 m² auf Mietwohnungen . Das Grundstück befindet sich in zentraler Innenstadtlage, die Erlanger Fußgängerzone ist innerhalb weniger Minuten fußläufig erreichbar.

„Wir freuen uns, dass wir mit Lidl den passenden Partner für dieses urbane Konzept gewin-nen konnten“, erklärt Stephan Meier, Leiter Projektentwicklung der S&P Commercial Development. Durch das langfristige Engagement des nachhaltigen Frische-Discounters werde man ein weiteres Nahversorgungsangebot in der Innenstadt und für die künftigen Bewohner schaffen können.

Nachhaltig: Gold wird angestrebt

Die S&P Commercial Development strebt für das Objekt eine Zertifizierung in Gold durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. So sollen die Dachflächen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und darüber hinaus zur Wasserrückhaltung begrünt werden. Überschüssiges Regenwasser wird vor Ort gespeichert, so dass es komplett auf dem Grundstück versickern kann. Darüber hinaus ist eine nachhaltige Energieversorgung ohne fossile Energieträger vorgesehen.

Das Objekt soll eine hohe Energieeffizienz aufweisen und im KfW-40-Standard realisiert werden. Hierfür ist unter anderem eine Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung geplant. Der Parkplatz wird zudem mit begrünten Pergolen verschattet, die das städtische Mikroklima verbessern.

Der Baubeginn ist im kommenden Jahr geplant. red