Im Nagaland in Indien breitet sich Covid-19 immer mehr aus, und in der Weisendorfer Zubza-Partnerschule wurde jetzt ein Pflegezentrum eingerichtet. Die Kirchen des Staates haben sich dafür eingesetzt, die Landesregierung im Kampf gegen Covid-19 auf verschiedene Weise zu unterstützen.

Jetzt teilte der Distriktbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit mit, dass Pater Nellisseril Joseph, Rektor und Pfarrer der St.-Maria-Goretti-Kirche in Sechü Zubza, der Kohima District Task Force (DTF) die Don-Bosco-Schule in Zubza als Pflegeeinrichtung angeboten hat.

Das Schulgebäude bietet Platz für 40 Betten – 20 für Männer und 20 für Frauen – sowie hauseigene Einrichtungen für Ärzte und Krankenschwestern rund um die Uhr während des Lockdowns.

Spenden für den Sanitätsraum

Die Einrichtung von CCCs in ländlichen Gebieten wird von der Regierung im schlimmsten Fall in Betracht gezogen. Pfarrer Joseph appellierte an alle Menschen in den westlichen Angami-Gebieten, sich im Gebet und in Taten zusammenzutun, um die Krankheit als verantwortungsbewusste Bürger gemeinsam zu bekämpfen.

Die Dorfbehörden und NGOs von Sechü Zubza dankten dem Pfarrer und dem Erzbistum Bamberg (Weltkirche), das den 30-KV-Generator für die Stromversorgung finanzierte, sowie den Zubzas aus Weisendorf , mit deren Spendengeldern der Sanitätsraum eingerichtet werden konnte.

Schüler in Sorge

Die Schülerin Maria K. aus der zwölften Klasse macht sich große Sorgen und schreibt: „Wir sind traurig, diese Nachricht zu hören, denn die Schule befindet sich direkt neben unserem Haus und mitten im Dorf. Die als positiv getesteten Personen werden dort in der Schule bleiben, was für alle riskant ist. Morgen ist der letzte Tag, an dem der Shop an der Schule geöffnet wird, und von da an beginnt die vollständige Sperrung. Es gibt viele Menschen, die in Kohima und Dimapur sterben. Bitte betet weiterhin für unser Volk von Zubza und Nagaland .“