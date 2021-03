Die Mitgliederversammlung mit anschließender Wahl des Vorstands rief die Mitglieder der Wasserwachtortsgruppe Höchstadt dieses Mal online über die Internetplattform Microsoft Teams auf den Plan. 2017 wies die Ortsgruppe noch 349 Mitglieder auf, 2020 waren es 367. Dennoch blieb auch die Wasserwachtortsgruppe wie die meisten Vereine nicht vom Mitgliederschwund verschont.

Im Rückblick auf die letzten vier Jahre rief der Vorsitzende Alexander Pauls den 32 Teilnehmern dann Erinnerungen an Erreichtes und Erbrachtes ins Gedächtnis. An erster Stelle beim Erreichten fand sich das Crowd-Funding-Projekt, welches den Grundstein für das neue Einsatzfahrzeug legte. Seit der Indienststellung der SEG (Schnelleinsatzgruppe) der Wasserwacht im März 2020 absolvierte diese bereits elf Einsätze. "Unser Fahrzeug scheint ein einmaliges Konzept zu haben", erklärt Pauls nicht ohne Stolz, ziert es doch auch eine der Karten beim "Rettungsgasse-Quartett", für welches 2019 ein Fototermin anstand. Zwischen den Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr , THW und Polizei befindet es sich in guter Gesellschaft.

Beim Erbrachten präsentierte sich die Ortsgruppe unter anderem bei der Weißen Nacht und beim Altstadtfest mit einem Cocktailstand, unterstützte die Kanumeisterschaften in Lofer mit einer Abordnung zur Absicherung, war präsent bei Rock im Park und unterstützte das Altenheim, als dessen Personal aufgrund von Corona in Quarantäne musste. Ein Highlight stellte auch der angeschaffte Eisrettungsschlitten für die SEG dar.

Pandemiebedingte Einschnitte zeigten sich laut Pauls im Trainingsbetrieb und beim Ausbildungsplan. So entfielen von den in vier Jahren abgenommenen 329 Schwimmabzeichen nur drei auf das Jahr 2020. Im Bereich Rettungsschwimmen wa-ren es von 116 immerhin zehn. Unter anderem wurden zudem 35 Mitglieder im letzten Jahr im Bereich Infektionsvorbeugung Covid 19 erfolgreich ausgebildet.

Wahl auf dem Parkplatz

Die anschließende Wahl durfte dann aber nicht online erfolgen, dies sei, so Pauls, im BRK verankert. Der stellvertretende technische Leiter Frank Herberger erarbeitete ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, das sich sehen lassen konnte. Auf dem nach Rücksprache mit der Stadt abgesperrten Parkplatz gegenüber dem Freibad wurden Zonen eingerichtet, welche es den mit einer FFP2-Maske ausgestatteten Wählern zu Fuß, per Rad oder per Auto ermöglichten, ihre Stimmen abzugeben. Mit einer Einbahnstraßenregelung erfolgte zuerst die Ausgabe der Wahlbelehrung, die an der nächsten Station unterschrieben beim Wahlleiter Torsten Schnake abgegeben wurde. Im Austausch überreichte dieser den Wahlzettel, der ausgefüllt am Ende des Parkplatzes in einer Urne abgelegt werden konnte. Beim Rausfahren erhielt der eine oder andere noch eine Urkunde und Abzeichen, welche üblicherweise im Rahmen der Weihnachtsfeier feierlich überreicht wurden.

Doch in Zeiten der Pandemie ist halt alles anders. Jugendleiterin Christina Thoma, ihr Stellvertreter Jonas Dresel, Schriftführer Thomas Lutz sowie der technische Leiter Daniel Blank stellten sich nicht erneut zur Wahl. "Nun ist die Zeit an euch, mit der Wasserwacht ein weiteres Kapitel Geschichte zu schreiben", forderte Blank seine Kameraden auf. Den Posten des Vorsitzenden füllt für die nächsten vier Jahre weiterhin Alexander Pauls aus. Sein erster Stellvertreter wird Lorenz Hummels, der zweite Stellvertreter Michael Blank. Frank Herberger wurde zum technischen Leiter gewählt, Oliver Kraus fungiert als sein Stellvertreter. Julian Gahl wurde zum Jugendleiter gewählt, sein erster Stellvertreter ist Timo Kraus, Rene Kitzing wurde auf den Posten des zweiten Stellvertreters gewählt. Den Posten des Kassiers hat Rainer Thoma inne und als wasserwachteigener Arzt fungiert für die nächsten vier Jahre erneut Dr. Frank Missel.

Britta Schnake