Auf Einladung des Grünen-Kreisverbands Erlangen-Land kamen interessierte Bürger in den Gasthof „Alter Brunnen “ in Marloffstein . So vielfältig die Interessen der rund 30 Anwesenden waren, so vielfältig war auch die Diskussion.

Von der Energieversorgung über die Wertschätzung der Landwirtschaft ging es bis zur Frage, wie in dieser krisenhaften Zeit mitten in Europa Demokratie gestärkt werden könne. Es meldeten sich zahlreiche Stimmen zu Wort.

Zuhören und mitdiskutieren war auch das Credo von Landtagskandidatin Monika Tremel aus Kalchreuth, Bezirkstagskandidat Manfred Bachmayer aus Eckental und des Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger aus Erlangen. Kreissprecherin Eva Hammer freute sich über das große Interesse. red