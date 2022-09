„In unserer Region gibt es unzählige gemeinnützige Projekte, die von Menschen mit viel Herzblut begleitet werden und ohne die unsere Gesellschaft eine andere wäre“, ist sich Markus Steinbrenner, Managing Director der Aldi Regionalgesellschaft Adelsdorf , sicher. „Diesen Organisationen möchten wir Danke sagen und eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen.“

Hierzu hat Aldi Süd, nach eigenen Angaben aus einer Pressemitteilung, erstmalig mit der Aktion „Gut für hier. Gut fürs Wir“ eine wohltätige Spendenaktion initiiert. Zahlreiche Vereine seien dem Aufruf gefolgt und haben sich auf der Aktionsseite von Aldi Süd registriert. Alle Kunden einer Filiale konnten anschließend für ein regionales Spendenprojekt ihre Stimme abgeben. Die Resonanz war nach Angaben des Konzerns sehr groß. Diesen Sommer fand in Adelsdorf exemplarisch die Scheckübergabe an vier Institutionen aus der Region statt. Der Hospiz Verein Erlangen bedankte sich bei Aldi für den Spendenbeitrag. „Die Spende tut sehr gut, denn es sollen weitere Instrumente beschafft und die Arbeit der Musiktherapeuten unterstützt werden“, so die Vorsitzende des Hospiz Vereins Erlangen, Frau Marion Pliszewski. Auch der Deutsche Kinderschutzbund aus Erlangen und die Johanniter-Unfall-Hilfe haben von der Spendenaktion profitiert. Auch der Tierschutzverein Veitsbronn sicherte sich 1500 Euro. Die Vorsitzende Melanie Haas berichtet, dass die Kosten für die Pflege und tierärztliche Versorgung stetig steigen und sie für alle Art von Spenden sehr dankbar ist. red