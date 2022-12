An seinem 82. Geburtstag ist Valentin Schaub verstorben. Der Großenseebacher war von 1972 bis 2014 Kreisrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Valentin Schaub wurde am 18. Dezember 1940 in Großenseebach geboren. Seine Eltern waren Johann Schaub und Maria, eine geborene Körner, beide aus Großenseebach . Die Eheleute hatten zehn Kinder, vier Mädchen und sechs Buben. Nach der Grundschule in Großenseebach besuchte Valentin Schaub in Erlangen die Handelsschule und schloss daran eine Lehre als Kaufmann an.

Beginn bei der Baywa

Er arbeitete zunächst bei der Baywa in Erlangen, avancierte zum Leiter der Raiffeisen-Zweigstelle in Möhrendorf, um dann bei der Firma Baustoffe Schlemmer in Erlangen sein Berufsleben zu beschließen.

42 Jahre lang Kreisrat

Über seinen Beruf hinaus engagierte er sich ehrenamtlich von 1978 bis 1996 als Gemeinderat in Großenseebach , Kreisrat im Kreistag des Landkreises Erlangen-Höchstadt für die Freien Wähler war er von 1972 bis 2014. Bei der Feier zum 50-jährigen Jubiläum in Gremsdorf, am 8. Juli 2022, erzählte er mit weiteren ehemaligen Kreisräten über die Anfangsphase des neu geschaffenen Landkreises.

Schaub engagierte sich außerdem im VdK-Ortsverband Heßdorf, dessen Einzugsbereich im Seeebachgrund von Großdechsendorf bis Weisendorf reicht, als Vorstand. Er organisierte mehrtägige Reisen und Tagesreisen sowie Feste. Noch im Dezember dieses Jahres hatte er die Weihnachtsfeier in Großenseebach in der Mehrzweckhalle organisiert.

Valentin Schaub hinterlässt seine Frau Angelika, die Tochter Sabine und drei Enkel.