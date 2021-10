In einem kleinen Hotel in Ostfriesland, ganz nahe am Ende der Welt, entstand das fünfte Kabarettprogramm von Stephan Zinner. War früher alles besser? Auf gar keinen Fall, lautet seine Antwort. Doch ein paar Dinge vermisst er schon, der Chiemgauer Zinner, und mit seinem Programm macht er sich auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem. Ob er fündig wird, können die Besucher bei seinem Auftritt am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Brauerei Prechtel in Uehlfeld erfahren. Die Karten gibt es im Vorverkauf in der Brauerei Prechtel, in Höchstadt in der Bücherstube und in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt. Veranstalter für den Kabarettabend ist das Bänkla Uehlfeld . Foto: pr