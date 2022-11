Die Herzogenauracher Zontians, ein seit 2005 in der Stadt aktives Netzwerk berufstätiger Frauen, stellen anlässlich des weltweiten Tages gegen Gewalt an Frauen, Freitag, 25. November, tags darauf am Samstag eine orangefarbene Bank im Stadtzentrum auf. An einem Marktstand, ebenfalls am Samstag, 26. November, von 10 bis 12 Uhr informieren die Zontians mit Präsidentin Karin Hesse ferner über den Themenkomplex „ Gewalt an Frauen“, der heuer den Schwerpunkt trägt „Kampf gegen Femizide“.

Mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hat die Union deutscher Zonta-Clubs ihre bundesweiten Aktionen „Zonta says no“ begonnen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte zentrale Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention müsse endlich wahrnehmbar ihre Arbeit aufnehmen. „Wir sind in Sorge: Ukrainekrieg, Klimawandel, Energiekrise. Unter den aktuellen Bedingungen erfahren die Rechte von Frauen und Mädchen erneut einen Rückschlag, auch in Europa und Deutschland“, sagte Ute Scholz, Präsidentin von Zonta International , der weltumspannenden Frauenorganisation .

Bootslack gegen Wind und Wetter

Die Aufstellung der optisch auffälligen Sitzbank im Stadtzentrum von Herzogenaurach wird mit der Stadtverwaltung abgesprochen. Die stabile Bank wurde in der Schreinerwerkstatt der Laufer Mühle angefertigt, final mit Bootslack gegen Wind und Wetter geschützt. Auf der Bank angebracht sind auch Adressen von Einrichtungen, an die sich Frauen in Fällen von Gewalt wenden können. Der Zonta-Club Herzogenaurach und die Suchteinrichtung Laufer Mühle haben bereits bei verschiedenen Sozialprojekten kooperiert.

Beim Marktstand am Samstag im Rahmen des Herzogenauracher Wochenmarkts wird auch Claudia Wolter anwesend sein. Sie ist kommunale Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Erlangen-Höchstadt und kann aus ihrer über 30-jährigen Erfahrung informieren. red