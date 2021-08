In ihrer Jahreshauptversammlung, die vor Kurzem im Sportheim des SC Hertha Aisch stattfand, wählte die Frauen-Union Adelsdorf Siglinde Pörner zur neuen Vorsitzenden .

Die 55-jährige Aischerin kam als Kandidatin bei der letzten Gemeinderatswahl zur Kommunalpolitik , heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wolle in ihrer Heimatgemeinde etwas bewegen, sagte sie. Daher fiel ihr der Entschluss, sich auch langfristig in der Frauen-Union zu engagieren, nicht schwer. Sie möchte sich dafür einsetzen, dass sich mehr junge Frauen für Kommunalpolitik interessieren. Themenschwerpunkte wie Schule, Kindergärten und Bil-dung, sowie Umweltschutz seien Bereiche, die man aktiv in der eigenen Gemeinde gestalten kann, so Pörner.

Die Frauen-Union als Mitglied der CSU-Familie biete viele Möglichkeiten, sich einzubringen.

Mit der Wahl von Siggi Pörner endete auch die Zeit von Karin Frank als FU-Vorsitzende. In ihrer achtjährigen Amtszeit hatte Frank etliche Feste mit organisiert, seien es Schlossgartenfeste oder Weihnachtsmärkte oder einfach nur der süße Gruß zum Muttertag . Frank hat den Ortsverband Adelsdorf im Landkreis repräsentiert und war auch als Gemeinderätin aktiv. „Ich bin sehr froh darüber, dass ich dich als FU-Vorsitzende zur Seite hatte“, sagte der Vorsitzende der Adelsdorfer CSU , Matthias Goß, bei der Hauptversammlung. Karin Frank blickt mit Freude auf diese Zeit zurück und will auch weiterhin mit Rat und Tat dabei sein. red