55 interessierte Mitglieder folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung der SpVgg Zeckern , die in der Geflügelzuchtanlage abgehalten wurde. 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie keine Jahreshauptversammlung statt – ein Novum in der 62-jährigen Vereinsgeschichte.

Der Zweite Vorsitzende Günther Sörgel leitete die Versammlung in Abwesenheit des erkrankten Ersten Vorsitzenden Gerhard Wagner . Im Mittelpunkt standen Neuwahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder .

Da die Ehrungen der letzten drei Jahre zusammengefasst wurden, war die Liste mit 48 zu ehrenden Mitgliedern entsprechend lang. Besonders bedankte sich Günther Sörgel bei Ehrenmitglied Georg Emrich sowie Hans Schuster für ihre langjährige Verbundenheit zum Verein. Beide wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die sportlichen Aktivitäten und die beliebten Veranstaltungen waren 2021 erneut eingeschränkt. Das Veranstaltungsteam organisierte ein Johannisfeuer to go. Laut Sörgel ist der Verein gut durch die Pandemie gekommen. Sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch was die Treue und Solidarität der Mitglieder betrifft.

Stolz ist der Verein auf die Fertigstellung der Tribüne. Im Laufe des Jahres wird die in die Jahre gekommene Flutlichtanlage erweitert und auf LED umgerüstet.

Bürgermeister Ludwig Nagel bedankte sich in seinem Grußwort für die geleistete ehrenamtliche Vereinsarbeit und wünscht der SpVgg ein „normales“ Jahr. Anschließend leitete er die Neuwahlen. Mit Ausnahme des Controllers stand der komplette Vorstand mit seinen Ausschussvorsitzenden zur Wiederwahl bereit, was den großen Zusammenhalt bei der SpVgg Zeckern wiederspiegelt.

Einstimmig gewählt wurden: Erster Vorsitzender Gerhard Wagner , Zweiter Vorsitzender Günther Sörgel, Dritter Vorsitzender Enrico Fagone, Schatzmeisterin Edeltraud Witschonke, Schriftführer Martin Bräutigam, Controller Georg Bögelein, Rechnungsprüfer Rudolf Preller und Christian Bögelein, Leiter Bauausschuss Wolfgang Tippelt, Leiterin Orga-Team Iris Wölfel, Medienbeauftragte Lorena Tippelt. Abschließend berichteten die sieben Abteilungsleiter aus den sportlichen Bereichen. Einen ausführlichen Bericht findet man auf der Homepage www.spvgg-zeckern.de.

Lorena Tippelt