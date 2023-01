Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation in Heßdorf unter der der Adresse Im Gewerbepark 13 in Betrieb genommen. Laut Pressemitteilung des Paketzustellers hat der neue, solarbetriebene Automat eine Kapazität von 75 Fächern. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm und Display aus, da der Kunde sie ausschließlich mit einem Smartphone bedient. Er benötigt dazu jedoch die kostenlose Post-und-DHL-App auf seinem Mobiltelefon.

Das Nutzen der kostenlosen Packstation trägt nach Angaben der Deutschen Post DHL zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustürzustellung würden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent Kohelnstoffdioxid eingespart. Der Grund: Die Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Der Fokus von Deutsche Post DHL liege laut Pressemitteilung vermehrt in der Umsetzung nachhaltiger „Citykonzepte“: Die Packstationen befinden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen sei zudem mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, so dass sich der neue Packstationstyp komplett selbst versorgen kann. red