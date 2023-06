Dieser Tage gründeten mehrere Kommunen des Landkreises in Uttenreuth im Rahmen der Kommunalrichtlinie ein eigenes Klimaschutznetzwerk. Wie in der Gemeinderatssitzung am 11. Mai beschlossen wurde, ist Großenseebach eine der Kommunen, die als Gründungsmitglieder agieren. Die anderen Mitgliedskommunen sind zum Beispiel Aurachtal, Buckenhof, Eckental, Hemhofen, Lonnerstadt, Marloffstein, Möhrendorf, Spardorf, Uttenreuth, Vestenbergsgreuth.

Ziel des Klimaschutznetzwerkes ist der kommunenübergreifende Austausch in Klimaschutz- und Umweltfragen. Dazu finden quartalsweise Netzwerktreffen der teilnehmenden Kommunen statt. In deren Rahmen werden bei den moderierten Treffen Fachvorträge gehalten und Praxisbeispiele wie etwa PV-Anlagen oder ähnliches vor Ort besichtigt.

Außerdem können sich die Kommunen individuell durch das Institut für Energietechnik beraten lassen. Dies umfasst beispielsweise Potenzialanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Ökobilanzierungen oder allgemein fachliche Beratung bei anstehenden Projekten.

Innerhalb der Netzwerklaufzeit von drei Jahren (2023 bis 2026) werden dabei über die Kommunalrichtlinie 70 Prozent der Ausgaben für die Treffen und die fachliche Beratung gefördert.

Diese fachliche Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch das Institut für Energietechnik IfE GmbH (IfE) der Hochschule Amberg-Weiden . red