Herbst und Winter stehen bei der Musikinitiative im Zeichen der Soundcheck-Reihe. Die letzten Jahre waren da allerdings von der Corona-Pandemie geprägt.

Am kommenden Samstag geht’s wieder los. Mit von der Partie sind diesmal „Groizdigwär“ und „The Crazy Blues Band“. Einlass auf der Music-Base an der Nutzung ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Als original und orginell urig bezeichnet sich „Groizdigwär“, deren musikalische Vielfalt bis hin zum Virtuosen reicht. Die Band ist minimalistisch arrangiert, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Die Musiker bieten die ganze Bandbreite von Balkan-Pop über Tango zum fränkischen Folk. Sie versprechen ein einmaliges Klangerlebnis, gepaart mit witziger Unterhaltung, also einen Abend, der verspricht, zum Erlebnis zu werden.

Nach einem vielversprechenden Kurzauftritt beim Altstadtfest in Herzo meldet sich „ The Crazy Blues Band“ zurück auf der Bühne. Wie schon beim Altadtfestgig sind die Neuzugänge Benni Repscher (git) und Andreas „Rick“ Hartinger (b) dabei, die beide ihre Liebe zum Blues (wieder-) entdeckt haben. Ein neues und anspruchsvolles Programm wartet auf die Besucher. Mit einer Mischung aus Texasblues, R&B , Slowblues bis zum Jazzblues und Bluesrock will die Band mit ihren Interpretationen überraschen. red