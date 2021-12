Für eine gute Wurst braucht es gute Zutaten , ein fein abgestimmtes Rezept und viel handwerkliches Können – all das hat Familie Rudolph aus Möhrendorf bewiesen. Der landwirtschaftliche Betrieb mit eigener Verarbeitung hat sich bei der Bioland-Qualitätsprüfung gleich sechs Urkunden verdient.

Insgesamt haben die Prüfer in diesem Jahr Produkte von 10 Metzgereien und 19 Bäckereien begutachtet. Das Ergebnis zeigt die Qualität der Bioland-Lebensmittel: Fast alle (124) der insgesamt 127 eingereichten Produkte haben die Prüfung bestanden. Getestet wurde unter anderem auf Aussehen, Konsistenz, Geruch und natürlich auf den Geschmack.

Familie Rudolph legt Wert auf eine tiergerechte Haltung ihrer Schweine und Rinder. Die Schweine stehen auf Stroh und dürfen jederzeit in den Außenbereich. „Die Rinder leben mindestens 36 Monate in aller Seelenruhe und Gelassenheit bei uns am Hof, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben“, so Betriebsleiter Harald Rudolph. Gefüttert werden sie ausschließlich mit Gras, Heu und Grassilage der eigenen Biolandflächen.

Für die Vermarktung nutzt Familie Rudolph Verkaufsautomaten. Die nun ausgezeichneten Wurstsorten werden selbst hergestellt und bestehen zu 100 Prozent aus dem Fleisch der eigenen Tiere. Eine nachhaltige Produktion liegt Sohn Philipp Rudolph dabei am Herzen: „Sollte mal etwas ausverkauft sein, kann erst wieder nach der nächsten Schlachtung produziert werden, da wir unseren Tieren Zeit geben, um zu wachsen und bei uns nicht gemästet wird.“ red