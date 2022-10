Viele Menschen flüchten in ihrer Not im Ukrainekrieg in angrenzende Länder oder auch in europäische Staaten wie Italien, Frankreich oder eben Deutschland. Um die Kriegsflüchtlinge bei ihrer Ankunft in der Bundesrepublik angemessen versorgen zu können, treten auch Ehrenamtsinitiativen und Hilfsorganisationen auf den Plan.

In den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim übernehmen immer wieder die Sozialen Betriebe der Laufer Mühle gesellschaftliche Verantwortung. Aktuell stellen sie in Zusammenarbeit mit den beiden Landkreisen 150 sogenannte Startersets zusammen. Dabei handelt es sich um Pakete mit wohn- und haushaltsgerechten Grundausstattungen wie Töpfen, Gläsern, Besteck, Bettzeug, Handtüchern und einigem mehr. Die teilweise gebrauchten, aber gut erhaltenen und funktionsfähigen Sachen wiederum stammen aus den fünf Kreislauf-Kaufhäusern der Laufer Mühle.

Um die Pakete nun komplettieren zu können, konnte dieser Tage die Koordinatorin der Hilfsorganisation, Swenja Ott, eine großzügige Spende an Neuwaren von Aldi Süd im Wert von 1500 Euro entgegennehmen. Markus Steinbrenner, Geschäftsführer der nordbayerischen Aldi-Filialen, freut sich, dass „mit den Spenden nun die Startersets komplettiert und nun gleich an die ukrainischen Flüchtlinge verteilt werden können“. red