In der Veranstaltungsreihe zum 25. Jubiläum der Erlanger Tafel finden im Oktober im „Kreuz+quer“-Haus der Kirche am Bohlenplatz 1 eine Benefizlesung mit dem fränkischen Krimi-Autor Tommie Goerz (Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, siehe Foto) und ein Benefizkonzert (Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr) mit der „Little Metropol Philharmonic Big Band“ aus knapp zwei Dutzend Musizierenden statt. Sie spielen eine Mischung aus Swing, Rock, Pop, Funk, Klassik und Hymnen für die Ewigkeit, mit eigens für diese Formation geschriebenen Arrangements. Die Lesung und Podiumsdiskussion „Armut in einer reichen Stadt“ anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tafel Erlangen muss verschoben werden. Die Veranstaltung hätte am heutigen Donnerstag stattfinden sollen. Derzeit wird nach einem neuen Termin gesucht. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll die Veranstaltung nachgeholt werden. Weitere Infos gibt es unter www.diakonie-erlangen.de/tafel-jubilaeum. Foto: Jacco Kliesch