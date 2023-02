Im Rahmen des Unterrichtskonzeptes „Frei-Day“ beschäftigte sich eine Gruppe von Grundschülern mit dem BNE-Ziel „Keine Armut “ (Bildung für Nachhaltigkeit). Die Kinder informierten sich in diesem Projekt über Menschen, die in Armut leben und machten sich zum Ziel ihnen zu helfen.

In Absprache mit den örtlichen Geschäften Edeka Rauer und Gärtnerei Großkopf informierten sie die Menschen vor Ort über ihre Ergebnisse und sammelten Spenden, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Schule. Insgesamt kamen rund 500 Euro zusammen, so dass zwei Projekte unterstützt werden konnten. Ein Teil des Geldes erhielt „Die Tafel Erlangen“, der andere Teil ging an den Kindernotfond der Diakonie Erlangen .

Aufgrund eines Briefes, den zwei Mädchen aus der Gruppe an „Die Tafel“ schrieben, stattete das Ehepaar Liebs, das sich ehrenamtlich bei der „Tafel“ engagiert, der Gruppe einen Besuch ab. Sie erzählten von ihrer Arbeit und bedankten sich herzlich für das Engagement der Kinder und die erfolgreiche Aktion. In Zukunft werden im Rahmen des „Frei-Day“ noch weitere Aktionen zu den BNE-Zielen stattfinden. Die Schüler haben noch viele Ideen und hoffen weiter auf viele freundliche und hilfsbereite Menschen. red