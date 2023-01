Stephan Keßler aus Heroldsberg hat seine Expertise in Marketing, Vertrieb und Unternehmensberatung aus internationalen Großunternehmen und Selbstständigkeit in vielen Sprechstunden der Aktivsenioren eingebracht. Jetzt gibt er sein Amt als Regionalleiter nach sechs Jahren an den selbstständigen Marketingkonsultor Karl-Heinz Langner aus Wendelstein ab.

Für seine ehrenamtliche Leistung dankten Wirtschaftsförderer Thomas Wächtler und Landrat Alexander Tritthart ( CSU ) Stephan Keßler und würdigten die wertvolle Arbeit der Aktivsenioren im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der selbstständige Unternehmensberater sei nicht nur für Gründungswillige ein gefragter Ansprechpartner. Er habe die Aktivsenioren durch eine Zeit sich überlagernder Krisen geführt, die Angebote digitaler Kommunikation ausgeweitet und anderen Mut gemacht, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Keßler bleibt als Aktivsenior engagiert und betreut unter anderem die Infotage mit der Wirtschaftsförderung Nürnberg weiter. Sein Nachfolger Karl-Heinz Langner freut sich, dass für die ehrenamtliche Beratung und Begleitung von Gründungswilligen wieder mehr persönlicher Kontakt möglich ist. Die Sprechstunde findet 2023 wieder vor Ort statt.

Monatliche Sprechtage

Wer die Aktivsenioren kennenlernen möchte, hat dazu bei den monatlichen Sprechtagen Gelegenheit. Der nächste Termin ist am 6. Februar in der Zeit von 12 bis 16 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen , Nägelsbachstraße 40, Raum 115. Da es sich um Einzelberatungen handelt, können sich interessierte Gründungswillige aus Stadt und Landkreis bis Donnerstag, 2. Februar, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Erlangen anmelden, E-Mail wifoe@stadt.erlangen.de, Telefon 09131/86-2612.

Die Sprechtage finden an jedem ersten Montag im Monat statt und werden abwechselnd von den Wirtschaftsförderungen der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt organisiert.

Insgesamt gibt es in Bayern mehr als 350 Freiwillige im Ruhestand, die bei der Existenzgründung beraten und kleinen und mittleren Firmen in allen Unternehmensphasen helfen. Sie geben ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und Management weiter. Zudem unterstützen sie Arbeitssuchende, insbesondere Wiedereinsteiger, indem sie ihnen Tipps zu Bewerbung und Vorstellungsgespräch geben.

Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und honorarfrei. Die Aktivsenioren leisten keine Rechts- und Steuerberatung. Die Beratung ist kostenfrei. red