Während die Menschen in den Hochlagen des Schwarzwaldes und im Allgäu gestern den ersten Schnee von den Gehsteigen schoben, wurde es in Herzogenaurach bunt. Bürgermeister German Hacker eröffnete an der Schiffschaukel die Martinikirchweih. Die „Kalte Kerwa“ hat in ihrer mehr als 250-jährigen Geschichte schon viele Wetterkapriolen erlebt. Warme Getränke, Verlosungen, Fahrgeschäfte und Spiele wie „Entenangeln“ erwarten die Gäste an diesem Wochenende in der Innenstadt . Für die bunten Lichter entlang der Hauptstraße und auf dem Marktplatz sorgen 14 Schausteller und zwei Markthändler. Diesmal kamen auch fünf neue Schausteller zur Kerwa, so die Kinderschiffschaukel aus Fürth, das Märchenkarussell des Schaustellerbetriebes Segitz und der „Biertruck von Matthias Höhn , der auch an den Samstagen die Durstigen versorgt. Neu sind auch der „Gaumenschmaus“ mit herzhaften Langos von Daniela Rudolph und das Hammerspiel „Mickey Jump“ von Florian Kirschbaum. Am morgigen Sonntag laden die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet von 13 bis 18 Uhr im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags zum Bummeln und Einkaufen ein. Auch die Tourist-Info in der Hauptstraße 34 ist in diesem Zeitraum geöffnet. Foto: Richard Sänger