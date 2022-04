Bei der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen hat die Jugend das Ruder übernommen, gelang es bei der Hauptversammlung in der Kulturscheune doch, fast alle Ämter im Vorstand durch junge Mitglieder aus den Reihen der aktiven Mannschaft zu besetzen.

Das Ergebnis der von Bürgermeister Klaus Faatz geleiteten Wahl: Erster Vorsitzender Florian Pickel, Zweiter Vorsitzender Jonas Hartenfels, Kassier Jan Hartenfels, Kassenprüfer Michael Jakob und Tobias Pickel. Schriftführer Helmut Derrer wurde im Amt bestätigt.

Im Anschluss wurden im Zuge der Dienstversammlung der Feuerwehr die beiden Kommandanten gewählt. Hierbei wurde Stephan Vogel als erster Kommandant bestätigt und Lukas Huthansl als neuer Zweiter Kommandant gewählt.

Vor der Wahl hatte der scheidende Erste Vorsitzende Friedel Pickel über ein durch Corona zum Erliegen gekommenes Vereinsleben berichtet und einen Ausblick gegeben.

Am 15. Mai nimmt die Feuerwehr am Festumzug in Forth teil; am 26. Mai findet die Wanderung statt und vom 3. bis 5. Juni wird des Grillfest am Feuerwehrhaus gefeiert. Im Herbst gibt es dann noch die Fahrt zum Weinfest nach Abtswind. Am Schluss forderte Pickel alle Mitglieder auf, sich künftig wieder an den Vereinsaktivitäten zu beteiligen.

Kommandant Stephan Vogel berichtete von 43 Einsätzen, bei denen 623 Einsatzstunden geleistet worden waren. red