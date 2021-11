Schülerinnen für MINT (mathematische und technische Berufe ) zu begeistern und bei der Berufsorientierung zu unterstützen, ist nach wie vor essenziell. Eine Gelegenheit dazu bot das Forscherinnen-Camp bei Siemens Healthineers und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg .

Die Teilnehmerinnen befassten sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und medizinische Bildgebung. Das Camp der Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ wird gefördert von den bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbänden und dem bayerischen Wirtschaftsministerium .

Die verschiedenen Camps von „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ im Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft stehen ganz unter dem Motto „Technische Berufsorientierung hautnah erleben“. Schülerinnen zwischen 15 und 18 Jahren aus ganz Bayern konnten beim Forscherinnen-Camp bei Siemens Healthineers und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in die Welt der technischen Berufe eintauchen und beispielsweise Magnetresonanztomographie (kurz MRT)- und Computertomographie (CT)-Scans durchführen. Sie befassten sich auch mit Themen wie künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Mammographie und lernten bei einem Design-Thinking-Workshop eine agile Arbeitsweise kennen. So hatten sie die Möglichkeit, Einblicke in den Berufsalltag einer Ingenieurin und Informatikerin zu bekommen.

Für eine Karriere von Frauen in den bayerischen Metall- und Elektro-Unternehmen sprechen laut Bertram Brossardt, dem Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände , vielfältige Tätigkeiten, sehr gute Verdienstmöglichkeiten sowie sehr gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf . red