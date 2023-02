Die „abokiste“ GmbH aus Hemhofen hat mit ihrem „Hoffest auf Landgut Schloss Hemhofen “ den Preis für den „Schönsten Bioerlebnistag 2022“ in der Kategorie „Landwirtschaft“ gewonnen. Der Preis wurde am Donnerstag, 16. Februar, bei der Biofachmesse „Biofach“ in Nürnberg verliehen. Überreicht wurde der Preis von Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Michaela Kaniber ( CSU ). Hannah Winkler von Mohrenfels, die Geschäftsführerin des Landgutes, nahm ihn entgegen. „Ich bin beeindruckt, mit welcher Kreativität und Leidenschaft die Veranstalter ihre Arbeit präsentiert haben. Das schafft Vertrauen in unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe und ist beste Werbung für Bio-Produkte aus Bayern“, sagte die Ministerin. „Bei unserem Hoffest zeigen wir einigen Tausend Menschen jedes Jahr echte ökologische Landwirtschaft. Wir geben Einblicke in unsere Freilandgärtnerei und in unsere Schweinehaltung, in unseren gesamten Betriebskreislauf vom Feld bis in unsere ,Abokiste‘“, freut sich die Geschäftsführerin . Das Hoffest auf Landgut Schloss Hemhofen hat bereits zum zweiten Mal den Preis für den schönsten Bioerlebnistag gewonnen.

Johanna Blum