Schnelle und unbürokratische Hilfen für Geflüchtete leisten seit vielen Jahren die sozialen Betriebsstätten der Laufer Mühle. Ob es um die Erstausstattung mit Möbeln geht, um das Einrichten eines Haushalts, um die Bekleidung von Erwachsenen und Kindern oder um die Versorgung mit Lebensmitteln. Mit verschiedenen Anlaufstellen bietet die gemeinnützige Organisation unter anderem in ihren „KreisLauf“-Kaufhäusern Eckental, Höchstadt, Herzogenaurach und Neustadt ebenso ihre Hilfen an wie im „LebensMittelPunkt“ mit Sitz in Höchstadt.

Bereits bei der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 dienten diese Stellen als wichtige Anlaufstellen für Menschen in Not und bereits damals konnten Hunderte von Hilfesuchenden versorgt werden. „Natürlich arbeiten wir sehr eng mit den Kommunen und Landkreisen zusammen und garantieren somit eine hohe Effizienz“, erläutert Swenja Ott, die die Flüchtlingshilfe der sozialen Betriebe verantwortet.

Aktuell unterstützen sie und ihr Team die Gemeinden Röttenbach, Weisendorf und Heßdorf. Sie stellen unter anderem Bettzeug, Kleider und Möbel für Geflüchtete zur Verfügung.

Mit einer Geldspende von 1250 Euro unterstützt der Erlanger Hautarzt Dr. Andreas Haaken die Hilfsprojekte. „Ich schätze die professionelle Struktur der Laufer Mühle bei der Versorgung von Menschen in besonderen Lebenslagen und möchte einen finanziellen Beitrag leisten, damit die geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier schnell einen Zugriff auf die Angebote erhalten“, begründet der Mediziner sein Engagement. Gleichzeitig übergab er noch Sachspenden wie Schlafsäcke und Schultaschen.

Der Geschäftsführer der sozialen Betriebe, Michael Thiem, berichtete, dass allein in der letzten Woche an die 100 Anfragen auf Unterstützungshilfen befriedigt werden konnten. red