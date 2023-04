Bei ihrer Kreishauptversammlung in Herzogenaurach hat die Kreis-SPD neu gewählt. Vorsitzender Fritz Müller aus Heroldsberg wurde dabei im Amt bestätigt. Ebenso die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Martina Stamm-Fibich und Christian Pech (beide Möhrendorf).

Kassier bleibt Norbert Geyer aus Röttenbach. Neu im Kreisvorstand sind Claudia Belzer und Jens Schäfer aus Herzogenaurach sowie Christian Jung aus Großenseebach. Damit vollzieht die Kreis-SPD einen weiteren Schritt zur Verjüngung. Weitere Beisitzerinnen und Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Delegierten stehen fest

In seinem Rechenschaftsbericht ging der neue und alte Kreisvorsitzende auf die Kür der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl ein. Nach dem Aufruf an die Ortsvereine kamen drei Vorschläge für die Landtagskandidatur und zwei Vorschläge für die Bezirkstagskandidatur. Nach drei Vorstellungsrunden in Adelsdorf, Eckental und Möhrendorf hat sich bei der Aufstellungsversammlung in Buckenhof zur Landtagskandidatur Claudia Belzer gegen Thomas Voit und Johann Paetzoldt durchgesetzt. Beim Bezirkstag hat sich die Delegiertenversammlung mit großer Mehrheit für Christian Pech gegen Steffi Stelzner aus Spardorf entschieden.

Nach der Kreistagsfraktion ist jetzt auch der Kreisverband der SPD der Allianz pro Stub beigetreten. Hier stehen in der nächsten Zeit große Entscheidungen bevor. Sowohl was die Stub von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach als auch die bevorstehende Schaffung eines Ostastes von Erlangen bis Eckental betrifft.

Was dem Kreisvorsitzenden viel Freude macht, ist, dass im Kreisvorstand viele junge engagierte Menschen sind, welche für die Zukunft große Hoffnung machen.

Allein die Bewerbungen um die Landtagskandidatur haben gezeigt, dass sich der Kreisverband um die Zukunft nicht allzu viele Sorgen machen muss. Es ist die Aufgabe dieses Kreisvorstands, diese Schätze verantwortungsvoll auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten.

Im Anschluss daran präsentierten dann Claudia Belzer und Christian Pech ihre Vorstellungen für eine bessere Landtags- und Bezirkstagspolitik. Die Versammlung war sich einig, die richtigen Kandidaten ausgewählt zu haben. red