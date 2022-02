Flächen im öffentlichen Raum für Außengastronomie sollen auch im Sommer 2022 großzügig und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. Die Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung werden um die Hälfte reduziert. Das hat der Erlanger Stadtrat beschlossen.

Um die örtliche Gastronomie in der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Stadt bereits in den beiden zurückliegenden Sommern Flächen im öffentlichen Raum für Außengastronomie großzügig genehmigt. Auf Gebühren für Außengastronomieflächen wurde in dem Zeitraum sogar völlig verzichtet.

Große Bedeutung

Die Regelungen für den Sommer 2022 werden angepasst, da mit insgesamt deutlich weniger Einschränkungen für die Gas-tronomie aufgrund der Pandemie gerechnet wird. Die Außenflächen behielten aber große Bedeutung. Wegen des Infektionsrisikos in Innenräumen sei davon auszugehen, dass ein Teil der Bevölkerung weiterhin zögert, gastronomische Angebote im Innenbereich in Anspruch zu nehmen, hieß es im Stadtrat. Diesen erschwerten Bedingungen will man Rechnung tragen.

Insgesamt gehen die Verantwortlichen bei der Stadt davon aus, dass es in diesem Jahr beispielsweise durch mehr Veranstaltungen wieder deutlich größere Konkurrenz um öffentliche Flächen geben wird. red