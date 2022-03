Aus einem Eierhäuschen in Nackendorf hat am Montag um 18.45 Uhr eine weibliche Person 30 Eier entwendet. Das Eierhäuschen befindet sich an einer Scheune auf Höhe Hausnummer 7. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol