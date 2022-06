„Nun hat es doch noch funktioniert.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Friedrich Gleitsmann seine Laudatio für die ausgeschiedenen Gemeinderatsmitglieder. „Die Pandemie mit ihren Lockdowns und entsprechenden Vorsichtsmaßregeln war für uns alle nicht einfach. Umso mehr freut es mich, euch alle wohlbehalten und gesund wiederzusehen“, fügte der Rathauschef hinzu.

In Maras Marktschänke in Wachenroth verabschiedete er verdiente Gemeinderatsmitglieder: Lorenz Dietsch, 36 Jahre Mitglied, davon 24 Jahre Dritter Bürgermeister , war der „Senior“ unter den Verabschiedeten. Joseph Wichert folgte ihm mit 30 Jahren im Gemeinderat. Er war 24 Jahre Zweiter Bürgermeister . Reinhold Röder gehörte dem Gremium 29 Jahre als Marktgemeinderat an. Dort tat er sich auch als Ausschussmitglied hervor. Norbert Amann gehörte dem Rat seit 1996 an, steht also für 24 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Marion Galster-Schalk hielt als einzige Gemeinderätin 18 Jahre dem sonst rein männlichen Gremium stand und war auch wie alle anderen in Ausschüssen tätig. Der Sechste im Bunde war Wolfgang Knorr aus Horbach, der zwölf Jahre als Gemeinderat in Ausschüssen tätig war.

Mit den Schlussworten des Bürgermeisters , in dem er sich nochmals im Namen der Marktgemeinde bei den ehemaligen Mitgliedern bedankte, betonte er die äußerst kooperative, offene und immer zielorientierte Zusammenarbeit. „Oft haben wir intensiv um die Sache diskutiert, aber egal wie die Abstimmung ausging, nach außen haben wir uns immer als eine Einheit gezeigt. Darauf war ich als Bürgermeister immer stolz.“

Mit einer Urkunde und einem Erinnerungsgeschenk verabschiedete das Gemeindeoberhaupt die Ehemaligen in den gemeindlichen Ruhestand . red