Eine Nummer kleiner als sonst erfolgt der musikalische Sprung in den Wonnemonat Mai in der Herzogenauracher Gastronomie. Drei Lokale sind es dieses Mal, die ein Kneipenfestival mit Livemusik anbieten. Statt Springbreak lautet die Aktion am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr nun „Sprung in den Mai – mit uns drei“ . Die Herzo Bar bietet die Band „Golden Hearrings“ an, die bei früheren Festen schon zu begeistern wusste. Im Kreisl spielt Allesandro Galas und ins Espressovita kommt Klaus Mallonn. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro. Im kommenden Jahr hoffen die drei beteiligten Wirte wieder auf mehr Mitstreiter. Foto: Sami