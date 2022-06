Das Wetter war unbeständig und windig, die Besucher vor und in den Fahrzeughallen der Feuerwehr Weisendorf aber ließen sich davon nicht beeindrucken. Nach zweijähriger Corona-Pause kamen sie an Himmelfahrt, dem „Vatertag“, wieder in Scharen zum traditionellen Grillfest der Feuerwehr.

Wieder dabei: die Feuerwehrleute des Patenvereins Kalchreuth, die mit dem Auto oder auf dem Fahrrad angereist waren, sowie Landrat Alexander Tritthart und Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein. Richard Sänger