Der Erlanger Tourismus- und Marketing-Verein lädt am Samstag, 16. Oktober, 15 Uhr, zu einer besonderen Stadtführung unter dem Motto „ Erlangen und Erlanger – Die Stadt und das Bier “. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es fast 20 Brauereien in Erlangen und das schmackhafte Erlanger Bier wurde in alle Welt exportiert. Zwei Pioniere im deutschen Brauwesen aus Erlangen – Franz Erich und Heinrich Henninger – entwickelten aus der Handwerksbrauerei unter Einsatz modernster Technik die „industrielle Brauerei “. Auf einem Spaziergang durch Altstadt und Neustadt wird über die einstmals bedeutende Bierstadt Erlangen berichtet. Treffpunkt ist am Eingang zum Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz. Weitere Infos unter www.erlangen.info/stadtfuehrungen. Foto: privat