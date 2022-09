Zwölf internationale Künstler und Künstlerinnen wurden vom Botschafter Arkadiens, Peter Kees, eingeladen, öffentliche Plakatfächen in Bayern mit einer arkadischen Botschaft zu versehen. Arkadien wird dabei als Plattform verstanden, die brennenden Gegenwartsthemen zu verhandeln. Die idealisierte griechische Landschaft steht Pate für dieses Projekt, weil sie laut Veranstalter die Sehnsucht nach einer idealen Welt schlechthin abbilde.

Die Botschaften sind in München, Erlangen , Lindau, Ingolstadt, Starnberg, Rosenheim, Nürnberg, Furth im Wald, Passau, Ottobrunn und Bayerisch Gmain von 9. September bis 14. November angekündigt. In Erlangen sind Botschaften von Frenzy Höhne (Leipzig) vom 13. bis 22. September in der Carl-Thiersch-Straße 4 ( Kaufland ) zu sehen.

Mit dabei sind Klaus Staeck (Heidelberg), Susanne Bosch (Berlin), Peter Kees (Steinhöring), Manaf Halbouni (Berlin, Zagreb), Andy Webster und Derek Tyman (Stockport), Hans Winkler (Rott a. I.), Timm Ulrichs (Hannover), Mads Lynnerup (San Francisco), Elisabeth Ajtay (New York), Ottjörg A.C. (Sofia) und das Kollektiv „Das Peng“. red