Die Stadt ist seit 2015 Mitglied des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn und beteiligt sich in Form der Verbandsumlage substanziell an der Finanzierung des Zweckverbandes mit mittlerweile knapp 20 Mitarbeitern. Das berichten die Fraktionen von CSU und Junger Union. Sie bemängeln gleichzeitig, dass es seit längerem keinen Sachstandsbericht mehr im Stadtrat gegeben habe. In einer Anfrage bitten Walter Drebinger und Simon Dummer darum, die Vertreter des Zweckverbands in die Stadtratssitzung am 29. März einzuladen, damit ein paar wesentliche Fragen beantwortet werden könnten.

1. Gibt es einen aktuellen, aktualisierten Zeitplan der die Fertigstellung der Genehmigungsplanung, die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und den Bau umfasst?

2. Wann gibt es eine belastbare Kostenschätzung und wie kommen die Unterschiede zwischen den veröffentlichten Zahlen des Zweckverbandes und internen Zahlen zustande?

3. Wie entwickeln sich die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Zweckverbandes in den letzten Jahren und welche Kosten entstehen beispielsweise für die „Lego-Stub-Architekten“?

4. Wann wird der – politisch fest vereinbarte – Bürgerentscheid in Erlangen angesetzt, der die Zukunft des Projektes auch für die Stadt Herzogenaurach entscheiden wird? red