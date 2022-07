Sie sind weltberühmt und tragen illustre Beinamen wie „Prince of Darkness“, „The Architect of Rock and Roll“ oder „America’s Greatest Rock and Roll Band“. In Franken geht es deutlich kürzer: „Rock’n’LOL“ lautet das Motto der Höchstadter Musikgruppe „Atze Bauer und die Band mit Witz“. Das ist Rock-Musik, kombiniert mit jeder Menge Humor, welche die „Rock’n’LOLer“ Atze Bauer, Jerry Röschmann und Eric Obst bei ihren Auftritten bieten.

Ihren illustren Beinamen haben die drei Musiker bereits, am Weltruhm feilen sie noch. Nach dem Wegfall der Corona-Auflagen nun umso fleißiger. So präsentieren „Atze Bauer und die Band mit Witz“ im Juli zwei Konzertabende voller Stimmung, Spaß und Spielfreude bei freiem Eintritt und Hutsammlung.

„Ein Bier auf Hartz IV“

Da sämtliche Band-Mitglieder bereits die 50 überschritten haben, wird musikalisch ordentlich aufgedreht. Denn: „Ab 50 muss die Musik wieder lauter werden ...“, lautet eine der Weisheiten der „Rock’n’LOL“-Band. Auf dem Programm stehen dabei Kult-Klassiker wie „Ein Bier auf Hartz IV“, „Promis im Knast“, „Unnütz“ und viele weitere Songs, welche das Trio mit Begeisterung und vollem Körpereinsatz präsentiert.

So hat sich Comedian und Liederlacher Atze Bauer mit Jerry Röschmann am Bass und Eric Obst am Schlagzeug zwei erfahrene Mitstreiter in die Band geholt. Somit steht dem Aufstieg in den Rock-Olymp nichts mehr im Weg.

Zu hören und zu sehen sind „Atze Bauer und die Band mit Witz“ mit ihrem Biergartenkonzert am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr im „Töpfla“ (Hauptstraße 23) in Höchstadt an der Aisch. Der Eintritt ist jeweils frei. Es gibt eine Hutsammlung.

Weitere Infos zu „Atze Bauer und die Band mit Witz“ gibt es unter www.bandmitwitz.de. red